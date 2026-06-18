Balade en compagnie d’un rapace Bas-en-Basset
Balade en compagnie d’un rapace Bas-en-Basset mercredi 15 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Balade en compagnie d’un rapace
Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Amoureux de nature, découvrez les alentours du château en compagnie de rapaces et leur fauconnier.
Une promenade originale les oiseaux vous suivent et vous frôlent, en toute liberté ! Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature lovers, explore the castle’s surroundings in the company of birds of prey and their falconer.
A unique experience: the birds follow you and fly right past you, completely free! Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Balade en compagnie d’un rapace Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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