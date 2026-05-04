Tournoi de foot Challenge Pierre GASSER Stade de la France Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Tournoi de foot Challenge Pierre GASSER

Stade de la France LD La France Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Envie de vous amusez en famille, venez participer au tournoi de foot organisé au stade de la France à bas en Basset.

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Stade de la France LD La France Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37

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English :

Come and join in the family fun at the soccer tournament at the Stade de la France in Bas en Basset.

L’événement Tournoi de foot Challenge Pierre GASSER Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron