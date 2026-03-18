Hey Go Festival Centre équestre Equi’libre les Eygauds Bas-en-Basset

Hey Go Festival

Centre équestre Equi’libre les Eygauds 15 route de Cremerolle Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Hey Go festival s’adresse à tous les publics. Il mêle activités de pleine nature à pied à cheval à VTT, films documentaires, concerts live et marchés de producteurs pour vous faire passer un excellent moment parmi nous.

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Centre équestre Equi’libre les Eygauds 15 route de Cremerolle Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 61 56 90 heygofestival@gmail.com

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English :

The Hey Go festival is for everyone. It combines outdoor activities on foot, horseback or mountain bike, documentary films, live concerts and farmers? markets to make sure you have a great time with us.

L’événement Hey Go Festival Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron