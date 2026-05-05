Karaoké dansant et braséros Bar le RENCARD Bas-en-Basset
Karaoké dansant et braséros Bar le RENCARD Bas-en-Basset vendredi 12 juin 2026.
Bas-en-Basset
Karaoké dansant et braséros
Bar le RENCARD 13 Bd de Lassablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
le rencard vous donne rendez tous les vendredis soirs pour ses soirées karaoké dansants avec spécialités au braséro
pensez à réserver au 0950921720
A partir de 19h
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Bar le RENCARD 13 Bd de Lassablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 50 92 17 20
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English :
le rencard welcomes you every Friday evening for its karaoke and dance evenings, with specialities from the braséro
remember to book at 0950921720
Starting at 7pm
L’événement Karaoké dansant et braséros Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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