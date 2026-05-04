Fête de la musique au village de LAMURE Bas-en-Basset
Fête de la musique au village de LAMURE Bas-en-Basset samedi 13 juin 2026.
Bas-en-Basset
Fête de la musique au village de LAMURE
Place du village Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La fête de la musique se transporte au village de LAMURE avec
différents groupes
Ambiance assurée. Buvette et snack sur place
.
Place du village Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
The music festival moves to the village of LAMURE with
different groups
Atmosphere guaranteed. Refreshments and snacks on site
L’événement Fête de la musique au village de LAMURE Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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