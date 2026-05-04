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Fête de la musique au village de LAMURE Bas-en-Basset

Fête de la musique au village de LAMURE Bas-en-Basset samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bas-en-Basset

Fête de la musique au village de LAMURE

Place du village Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

La fête de la musique se transporte au village de LAMURE avec
différents groupes
Ambiance assurée. Buvette et snack sur place
  .

Place du village Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

The music festival moves to the village of LAMURE with
different groups
Atmosphere guaranteed. Refreshments and snacks on site

L’événement Fête de la musique au village de LAMURE Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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