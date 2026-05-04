Bas-en-Basset

Fête de la musique au village de LAMURE

Place du village Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La fête de la musique se transporte au village de LAMURE avec

différents groupes

Ambiance assurée. Buvette et snack sur place

.

Place du village Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The music festival moves to the village of LAMURE with

different groups

Atmosphere guaranteed. Refreshments and snacks on site

L’événement Fête de la musique au village de LAMURE Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron