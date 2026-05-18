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Concert Rock Place de la mairie Bas-en-Basset

Concert Rock Place de la mairie Bas-en-Basset vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : Bar Tabac Ducreux

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Bas-en-Basset

Concert Rock

Place de la mairie Bar Tabac Ducreux Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Soirée de clôture de la saison au Bar le Rencard
concert apéro et brasero
formule karaoké
Assiette de grillades , pommes de terre grenailles et salade
ou seiches en persillade
desserts du jour 22,00€
Réservation au 0950921720
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Place de la mairie Bar Tabac Ducreux Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 70 70 

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English :

Season closing party at Bar le Rencard
aperitif and brazier concert
karaoke formula
Plate of grilled meats, grilled potatoes and salad
or cuttlefish in parsley sauce
desserts of the day 22,00?
Reservations at 0950921720

L’événement Concert Rock Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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