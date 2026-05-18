Concert Rock Place de la mairie Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Concert Rock

Place de la mairie Bar Tabac Ducreux Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Soirée de clôture de la saison au Bar le Rencard

concert apéro et brasero

formule karaoké

Assiette de grillades , pommes de terre grenailles et salade

ou seiches en persillade

desserts du jour 22,00€

Réservation au 0950921720

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Place de la mairie Bar Tabac Ducreux Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 70 70

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English :

Season closing party at Bar le Rencard

aperitif and brazier concert

karaoke formula

Plate of grilled meats, grilled potatoes and salad

or cuttlefish in parsley sauce

desserts of the day 22,00?

Reservations at 0950921720

L’événement Concert Rock Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron