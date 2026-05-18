Concert Rock Place de la mairie Bas-en-Basset
Concert Rock Place de la mairie Bas-en-Basset vendredi 12 juin 2026.
Bas-en-Basset
Concert Rock
Place de la mairie Bar Tabac Ducreux Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée de clôture de la saison au Bar le Rencard
concert apéro et brasero
formule karaoké
Assiette de grillades , pommes de terre grenailles et salade
ou seiches en persillade
desserts du jour 22,00€
Réservation au 0950921720
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Place de la mairie Bar Tabac Ducreux Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 70 70
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English :
Season closing party at Bar le Rencard
aperitif and brazier concert
karaoke formula
Plate of grilled meats, grilled potatoes and salad
or cuttlefish in parsley sauce
desserts of the day 22,00?
Reservations at 0950921720
L’événement Concert Rock Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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