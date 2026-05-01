Fête de la pêche Bas-en-Basset
Fête de la pêche Bas-en-Basset samedi 30 mai 2026.
Bas-en-Basset
Fête de la pêche
Étang bleu ciel de bas en Basset (au fond de l’étang mauve) Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
La gaule bassoise propose la fête de la pêche à tous les enfants de plus de 7ans. et jusqu’à 14 ans.
Le matériel de pêche est fourni.
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Étang bleu ciel de bas en Basset (au fond de l’étang mauve) Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
La gaule bassoise offers a fishing festival for all children over 7 and up to 14 years of age.
Fishing tackle provided.
L’événement Fête de la pêche Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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