Bas-en-Basset

Fête de la pêche

Étang bleu ciel de bas en Basset (au fond de l’étang mauve) Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

La gaule bassoise propose la fête de la pêche à tous les enfants de plus de 7ans. et jusqu’à 14 ans.

Le matériel de pêche est fourni.

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Étang bleu ciel de bas en Basset (au fond de l’étang mauve) Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

La gaule bassoise offers a fishing festival for all children over 7 and up to 14 years of age.

Fishing tackle provided.

L’événement Fête de la pêche Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron