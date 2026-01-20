3ème édition du Festi MEMORY Jardin public Bas-en-Basset

3ème édition du Festi MEMORY

Jardin public Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 01:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les Sapeurs-Pompiers de Bas-en-Basset ont le plaisir de vous inviter à la 3ᵉ édition du Festi’Memory !

Un moment chaleureux mêlant musique, convivialité et mémoire. billetterie sur place

concert, buvette et snack sur place.

.

Jardin public Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bas-en-Basset Sapeurs-Pompiers are pleased to invite you to the 3rd edition of the Festi?Memory!

A warm moment combining music, conviviality and memory

concert, refreshment bar and snack bar on site.

L’événement 3ème édition du Festi MEMORY Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron