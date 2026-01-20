3ème édition du Festi MEMORY Jardin public Bas-en-Basset
samedi 6 juin 2026.
3ème édition du Festi MEMORY
Jardin public Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 01:00:00
2026-06-06
Les Sapeurs-Pompiers de Bas-en-Basset ont le plaisir de vous inviter à la 3ᵉ édition du Festi’Memory !
Un moment chaleureux mêlant musique, convivialité et mémoire. billetterie sur place
concert, buvette et snack sur place.
Jardin public Boulevard de la Sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
The Bas-en-Basset Sapeurs-Pompiers are pleased to invite you to the 3rd edition of the Festi?Memory!
A warm moment combining music, conviviality and memory
concert, refreshment bar and snack bar on site.
