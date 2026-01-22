Théâtre JEUNES ENTR’ACT 2026

Théâtre du Marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-05-26

fin : 2026-06-07

2026-05-26

Plusieurs soirées dédiées au théâtre avec des ateliers de l’association ACT.

tous les comédiens seront sur scène pour vous présenter leurs productions. Comédie, drame, farce ou conte, il y en aura pour tous les gouts et surtout tous les âges.

Théâtre du Marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 act043@gmail.com

Several evenings dedicated to theater with workshops by the ACT association.

all the actors will be on stage to present their productions. Comedy, drama, farce or tale, there will be something for all tastes and all ages.

L’événement Théâtre JEUNES ENTR’ACT 2026 Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron