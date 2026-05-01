Concours de pétanque Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Concours de pétanque

Place des droits de l’Homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par l’USB Bassoise

Inscriptions à 13h

Début des parties à 14h

16 € la doublette

Un mètre offert aux 40 premières doublettes

150 € pour les vainqueurs

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⚽ Le soir à 18h

Diffusion de la finale de la Ligue des Champions

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Place des droits de l’Homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

PÉTANQUE COMPETITION organized by USB Bassoise

Registration at 1pm

Games start at 2pm

16 ? per double

One meter offered to the first 40 doublettes

150 ? for the winners

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? Evening at 6pm

Champions League final broadcast

L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron