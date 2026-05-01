Concours de pétanque Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset
Concours de pétanque Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset samedi 30 mai 2026.
Bas-en-Basset
Concours de pétanque
Place des droits de l’Homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par l’USB Bassoise
Inscriptions à 13h
Début des parties à 14h
16 € la doublette
Un mètre offert aux 40 premières doublettes
150 € pour les vainqueurs
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⚽ Le soir à 18h
Diffusion de la finale de la Ligue des Champions
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Place des droits de l’Homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
PÉTANQUE COMPETITION organized by USB Bassoise
Registration at 1pm
Games start at 2pm
16 ? per double
One meter offered to the first 40 doublettes
150 ? for the winners
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? Evening at 6pm
Champions League final broadcast
L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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