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Concours de pétanque Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset

Concours de pétanque Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place des droits de l'Homme

Adresse : Espace Fabro

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Bas-en-Basset

Concours de pétanque

Place des droits de l’Homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

CONCOURS DE PÉTANQUE organisé par l’USB Bassoise
Inscriptions à 13h
Début des parties à 14h
16 € la doublette
Un mètre offert aux 40 premières doublettes
150 € pour les vainqueurs

⚽ Le soir à 18h
Diffusion de la finale de la Ligue des Champions
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Place des droits de l’Homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

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English :

PÉTANQUE COMPETITION organized by USB Bassoise
Registration at 1pm
Games start at 2pm
16 ? per double
One meter offered to the first 40 doublettes
150 ? for the winners
?
? Evening at 6pm
Champions League final broadcast

L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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