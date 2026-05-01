Soirée Karaoké au Salon Villa Garden Salon villa Garden Bas-en-Basset
Soirée Karaoké au Salon Villa Garden Salon villa Garden Bas-en-Basset vendredi 29 mai 2026.
Bas-en-Basset
Soirée Karaoké au Salon Villa Garden
Salon villa Garden 10 avenue du pont Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29 01:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée karaoké avec C’Laure on chante
Réservation conseillée 06 46 12 02 34
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Salon villa Garden 10 avenue du pont Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 12 02 34
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English :
Karaoke evening with C’Laure on chante
Reservations recommended: 06 46 12 02 34
L’événement Soirée Karaoké au Salon Villa Garden Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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