Soirée Karaoké au Salon Villa Garden Salon villa Garden Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Soirée Karaoké au Salon Villa Garden

Salon villa Garden 10 avenue du pont Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée karaoké avec C’Laure on chante

Réservation conseillée 06 46 12 02 34

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Salon villa Garden 10 avenue du pont Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 12 02 34

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English :

Karaoke evening with C’Laure on chante

Reservations recommended: 06 46 12 02 34

L’événement Soirée Karaoké au Salon Villa Garden Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron