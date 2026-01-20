15ème Rando VTT Marche Bas-en-Basset

15ème Rando VTT Marche

Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Envie de découvrir ou redécouvrir les chemins autour de Bas en Basset, alors cette rando VTT/ Marche est faite pour vous,3 parcours VTT (12- 36et 52 kms)et 3 parcours marche (7-12 et 17 kms)

parcours marche séparés des parcours VTT, pour tous les niveaux

.

Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

If you want to discover or rediscover the paths around Bas en Basset, then this mountain bike/walking trail is for you. 3 mountain bike trails (12, 36 and 52 kms) and 3 walking trails (7, 12 and 17 kms)

walking trails separate from mountain bike trails, for all levels of ability

