15ème Rando VTT Marche Bas-en-Basset
15ème Rando VTT Marche Bas-en-Basset dimanche 7 juin 2026.
15ème Rando VTT Marche
Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Envie de découvrir ou redécouvrir les chemins autour de Bas en Basset, alors cette rando VTT/ Marche est faite pour vous,3 parcours VTT (12- 36et 52 kms)et 3 parcours marche (7-12 et 17 kms)
parcours marche séparés des parcours VTT, pour tous les niveaux
.
Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
If you want to discover or rediscover the paths around Bas en Basset, then this mountain bike/walking trail is for you. 3 mountain bike trails (12, 36 and 52 kms) and 3 walking trails (7, 12 and 17 kms)
walking trails separate from mountain bike trails, for all levels of ability
L’événement 15ème Rando VTT Marche Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron