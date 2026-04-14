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concert rock à rochebaron RockBaron Bas-en-Basset

concert rock à rochebaron RockBaron Bas-en-Basset samedi 16 mai 2026.

Adresse : Château de Rochebaron

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bas-en-Basset

concert rock à rochebaron RockBaron

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Trois groupes régionaux vont faire trembler les murs du château durant toute la soirée au rythme Rock’n’Roll des guitares, batteries et jolies voix !
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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 80 44 

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English :

Three regional bands will rock the castle walls all evening long to the rock?n?roll rhythm of guitars, drums and pretty voices!

L’événement concert rock à rochebaron RockBaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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