concert rock à rochebaron RockBaron Bas-en-Basset
concert rock à rochebaron RockBaron Bas-en-Basset samedi 16 mai 2026.
Bas-en-Basset
concert rock à rochebaron RockBaron
Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Trois groupes régionaux vont faire trembler les murs du château durant toute la soirée au rythme Rock’n’Roll des guitares, batteries et jolies voix !
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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 80 44
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English :
Three regional bands will rock the castle walls all evening long to the rock?n?roll rhythm of guitars, drums and pretty voices!
L’événement concert rock à rochebaron RockBaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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