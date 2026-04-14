Bas-en-Basset

concert rock à rochebaron RockBaron

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Trois groupes régionaux vont faire trembler les murs du château durant toute la soirée au rythme Rock’n’Roll des guitares, batteries et jolies voix !

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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 80 44

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English :

Three regional bands will rock the castle walls all evening long to the rock?n?roll rhythm of guitars, drums and pretty voices!

L’événement concert rock à rochebaron RockBaron Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron