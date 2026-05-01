Concours de pétanque Bas-en-Basset
Concours de pétanque Bas-en-Basset samedi 16 mai 2026.
Bas-en-Basset
Concours de pétanque
Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concours de pétanque en doublette ABC
licence FFPJP
RDV espace Fabro -
10 €par équipe
.
Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 52 03 54
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English :
ABC double pétanque competition
fFPJP license
RDV espace Fabro -
10 ?per team
L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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