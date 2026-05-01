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Concours de pétanque Bas-en-Basset

Concours de pétanque Bas-en-Basset samedi 16 mai 2026.

Adresse : Place des droits de l'Homme

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Bas-en-Basset

Concours de pétanque

Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Concours de pétanque en doublette ABC
licence FFPJP
RDV espace Fabro -
10 €par équipe
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Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 52 03 54 

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English :

ABC double pétanque competition
fFPJP license
RDV espace Fabro -
10 ?per team

L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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