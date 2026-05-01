Bas-en-Basset

Concours de pétanque

Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concours de pétanque en doublette ABC

licence FFPJP

RDV espace Fabro -

10 €par équipe

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Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 52 03 54

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English :

ABC double pétanque competition

fFPJP license

RDV espace Fabro -

10 ?per team

L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron