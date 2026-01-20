Fête des Bandas avenue vissaguet Bas-en-Basset
Fête des Bandas avenue vissaguet Bas-en-Basset dimanche 24 mai 2026.
Fête des Bandas
avenue vissaguet Jardin public Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
3ème fête des bandas dans le village et au jardin public, avec de nombreuses bandas et la ligérienne musique
plus d’infos à venir
.
avenue vissaguet Jardin public Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3rd bandas festival in the village and in the public garden, with numerous bandas and la ligérienne musique
more info to come
L’événement Fête des Bandas Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron