Fête des Bandas avenue vissaguet Bas-en-Basset

Fête des Bandas

avenue vissaguet Jardin public Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

3ème fête des bandas dans le village et au jardin public, avec de nombreuses bandas et la ligérienne musique

plus d’infos à venir

.

43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 46

English :

3rd bandas festival in the village and in the public garden, with numerous bandas and la ligérienne musique

more info to come

