TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: Macramé Bibliothèque Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: Macramé

Bibliothèque 16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

téOuKafé revient organisé par la médiathèque de Bas-en-Basset sur le thème du macramé



Au programme confection d’un porte clé en macramé grâce aux conseils de Françoise et Arlette

Tout le matériel de confection est fourni

Inscription jusqu’au 3 juin

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Bibliothèque 16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 85 31 bibliotheque.basenbasset@orange.fr

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English :

téOuKafé returns organized by the Bas-en-Basset media library on the theme of macramé



On the program: Françoise and Arlette will help you make a macramé key ring

All materials provided

Registration until June 3

L’événement TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: Macramé Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron