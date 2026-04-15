TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: Macramé Bibliothèque Bas-en-Basset
TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: Macramé Bibliothèque Bas-en-Basset vendredi 12 juin 2026.
Bas-en-Basset
TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: Macramé
Bibliothèque 16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:00:00
fin : 2026-06-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
téOuKafé revient organisé par la médiathèque de Bas-en-Basset sur le thème du macramé
Au programme confection d’un porte clé en macramé grâce aux conseils de Françoise et Arlette
Tout le matériel de confection est fourni
Inscription jusqu’au 3 juin
.
Bibliothèque 16 boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 85 31 bibliotheque.basenbasset@orange.fr
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English :
téOuKafé returns organized by the Bas-en-Basset media library on the theme of macramé
On the program: Françoise and Arlette will help you make a macramé key ring
All materials provided
Registration until June 3
L’événement TéOuKafé, l’atelier qui réveille la créativité et la convivialité: Macramé Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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