Cabaret des illusionnistes

Théatre du MARAIS Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage BAS/Fabro

.

Théatre du MARAIS Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 20th anniversary of the BAS/Fabro twinning arrangement

L’événement Cabaret des illusionnistes Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron