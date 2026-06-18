Bas-en-Basset

Stage vtt enfant 9 à 11 ans

Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Prévoir pique-nique. Vélo en bon état et casque obligatoire. Réservation en ligne www.vttenvelay.fr

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Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

Led by Wilfrid Delolme, mountain bike instructor. Bring a picnic lunch. A bike in good condition and a helmet are required. Online registrationwww.vttenvelay.fr

L’événement Stage vtt enfant 9 à 11 ans Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron