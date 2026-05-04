Kermesse de l’école privée Bas-en-Basset
Kermesse de l’école privée Bas-en-Basset samedi 27 juin 2026.
Bas-en-Basset
Kermesse de l’école privée
Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rejoignez-nous pour le défilé de kermesse à Bas ! À partir de 15h30, soutenez nos jeunes talents dans les rues et à la maison de retraite. Spectacle des enfants dès 16h30, avec goûter et buvette disponibles.
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Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 70 25 apel.stjoseph.bas.43@outlook.fr
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English :
Join us for the Bas fair parade! From 3.30pm, support our young talents in the streets and at the retirement home. Children’s show from 4.30pm, with snacks and refreshments available.
L’événement Kermesse de l’école privée Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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