Concours de pétanque Bas-en-Basset
Concours de pétanque Bas-en-Basset samedi 4 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Concours de pétanque
Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concours de pétanque organisé par l’association les copains bassois
fin de soirée, repas paëlla
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Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Petanque competition organized by the association les copains bassois
late evening, paëlla dinner
L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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