Bas-en-Basset

Concours de pétanque

Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concours de pétanque organisé par l’association les copains bassois

fin de soirée, repas paëlla

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Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Petanque competition organized by the association les copains bassois

late evening, paëlla dinner

L’événement Concours de pétanque Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron