Stage VTT enfant 6 à 8 ans Bas-en-Basset
Stage VTT enfant 6 à 8 ans Bas-en-Basset lundi 6 juillet 2026.
Bas-en-Basset
Stage VTT enfant 6 à 8 ans
Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-07 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Prévoir pique-nique. Vélo en bon état et casque obligatoire. Réservation en ligne www.vttenvelay.fr
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Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Led by Wilfrid Delolme, mountain bike instructor. Bring a picnic lunch. A bike in good condition and a helmet are required. Online registrationwww.vttenvelay.fr
L’événement Stage VTT enfant 6 à 8 ans Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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