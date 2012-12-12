Bas-en-Basset

Balade en compagnie d’un rapace

Château de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Amoureux de nature, découvrez les alentours du château en compagnie de rapaces et leur fauconnier.

Une promenade originale les oiseaux vous suivent et vous frôlent, en toute liberté ! Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

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Château de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Nature lovers, explore the castle’s surroundings in the company of birds of prey and their falconer.

A unique experience: the birds follow you and fly right past you, completely free! Reservations at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

L’événement Balade en compagnie d’un rapace Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron