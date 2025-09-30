Chalonnes-sur-Loire

Balade en Loire et escale yoga sur la plage avec L’Ecole Buissonnière

Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 19:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Embarquez pour une balade sur la Loire en toue cabanée avec une escale d’1H3O sur une plage pour une séance de Yoga avec une professionnelle, apéritif et dégustations au retour.

Embarquez à bord d’une toue cabanée au départ de Chalonnes pour une échappée ligérienne de 2h30. Place à la contemplation, échangez avec le pilote sur le thème de la Loire, profitez d’une séance de yoga d’1h15 sur une plage de Loire et revenez avec un apéro-dégustation en navigant. .

Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 36 53 86 untourenloire@gmail.com

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English :

Embark on a tour of the Loire on a toue cabanée, with a 1H3O stopover on a beach for a yoga session with a professional, aperitif and tastings on the way back.

L’événement Balade en Loire et escale yoga sur la plage avec L’Ecole Buissonnière Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages