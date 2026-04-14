Balade en musique, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
Balade en musique, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes samedi 20 juin 2026.
Balade en musique Samedi 20 juin, 15h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
En partenariat avec l’association Studio Mektoub et l’Accoord dans le cadre de la Fête de la musique
Entre le centre socioculturel de Bellevue et la médiathèque, il n’y a qu’un pas ! Laissez-vous guider par les musiciens de la Very Bad Fanfare, ils vous mèneront jusqu’au concert de la pianiste Sarah Ferrat.
Départ du centre socioculturel de Bellevue (25 rue du Jamet) à 15h30
Concert à 16h à la médiathèque Lisa Bresner
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec l’association Studio Mektoub et l’Accoord dans le cadre de la Fête de la musique
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Un patronage paroissial et son cinéma à Guémené-Penfao (1896-2026), Archives Départementales, Nantes 14 avril 2026
- Terrenoire + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes 14 avril 2026
- Antoine Leroux : Magic, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Tristan Lucas : Décennies – en rodage, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026