Balade en musique, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Balade en musique Samedi 20 juin, 15h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:30:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

En partenariat avec l’association Studio Mektoub et l’Accoord dans le cadre de la Fête de la musique

Entre le centre socioculturel de Bellevue et la médiathèque, il n’y a qu’un pas ! Laissez-vous guider par les musiciens de la Very Bad Fanfare, ils vous mèneront jusqu’au concert de la pianiste Sarah Ferrat.

Départ du centre socioculturel de Bellevue (25 rue du Jamet) à 15h30

Concert à 16h à la médiathèque Lisa Bresner

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec l’association Studio Mektoub et l’Accoord dans le cadre de la Fête de la musique