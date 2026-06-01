Balade en petit train touristique à Melle Melle
Balade en petit train touristique à Melle Melle samedi 13 juin 2026.
Melle
Balade en petit train touristique à Melle
Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Visite touristique d’une heure de Melle en petit train. .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 83 65 vegliapascal@hotmail.fr
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English : Balade en petit train touristique à Melle
L’événement Balade en petit train touristique à Melle Melle a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays Mellois
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