Melle

Balade en petit train touristique à Melle

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite touristique d’une heure de Melle en petit train. .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 83 65 vegliapascal@hotmail.fr

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English : Balade en petit train touristique à Melle

L’événement Balade en petit train touristique à Melle Melle a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays Mellois