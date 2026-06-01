Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade en petit train touristique à Melle Melle

Balade en petit train touristique à Melle Melle

Balade en petit train touristique à Melle Melle samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place Bujault

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Melle

Balade en petit train touristique à Melle

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Visite touristique d’une heure de Melle en petit train.   .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 83 65  vegliapascal@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade en petit train touristique à Melle

L’événement Balade en petit train touristique à Melle Melle a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Pays Mellois

À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)