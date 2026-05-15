Melle

Concert Raphaël Feuillâtre (musique latino-américaine et espagnole)

Eglise Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Considéré comme le nouveau visage mondial de la guitare, Raphaël Feuillâtre fascine le public et les critiques par la profondeur de ses interprétations, son éclatante virtuosité et la richesse de son répertoire.

Premier prix du prestigieux concours de la Guitar Foundation of America en 2018 et Révélation Classique 2021 de l’ADAMI, Raphaël est choisi comme artiste exclusif par le label Deutsche Grammophon en 2022, et est à ce jour, l’un des très rares guitaristes à avoir intégré ce mythique label.

De cette collaboration féconde naît un premier single Les Barricades Mystérieuses puis son premier album Visages Baroques en 2023. Ce soir, l’artiste nous invite à une immersion dans les sonorités et les rythmes de compositeurs latino-américains et espagnols. .

Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nat@larondedesjurons.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Raphaël Feuillâtre (musique latino-américaine et espagnole)

L’événement Concert Raphaël Feuillâtre (musique latino-américaine et espagnole) Melle a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pays Mellois