Concours départemental races mulassières du Poitou de Melle Melle
Concours départemental races mulassières du Poitou de Melle Melle samedi 13 juin 2026.
Melle
Concours départemental races mulassières du Poitou de Melle
Boulodrome, 62 rue du tapis vert Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Comme chaque année, l’association nationale des races mulassières du Poitou organise des concours d’élevage dans le berceau des races Baudet du Poitou et Trait poitevin.
Dans les Deux-Sèvres, le concours de Melle aura lieu le samedi 13 juin, de 9h à 13h. Habituellement, une dizaine d’ânes Baudet du Poitou et une vingtaine de chevaux de Trait poitevins sont inscrits à ce concours. Le concours aura de nouveau lieu au boulodrome (62 rue du tapis vert) pour bénéficier d’un endroit plus ombragé pour le bien être des équidés. Une navette hippomobile gratuite sera mise en place entre la place Bujault et le lieu du concours entre 10h et 13h. Ces concours d’élevage réunissent des jeunes ânons et poulains de 1 à 3 ans, ainsi que des étalons reproducteurs et des femelles suitées de leurs poulains ou ânons, appartenant à des éleveurs de plusieurs départements. .
Boulodrome, 62 rue du tapis vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 91 31 racesmulassieresdupoitou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours départemental races mulassières du Poitou de Melle Melle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Soirée RAP Rap Sound System Militant Melle 16 mai 2026
- Projection d’un documentaire sur le vélo, place bujault, melle, Melle 19 mai 2026
- Journée « Déplace-toi à vélo » à Melle, Melle, Melle 20 mai 2026
- Exposition photo Sandrine Octeau Melle 22 mai 2026
- Soirée Jazz au Boul Le Jazz dans tous ses états ! Melle 22 mai 2026