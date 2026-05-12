Melle

Concours départemental races mulassières du Poitou de Melle

Boulodrome, 62 rue du tapis vert Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Comme chaque année, l’association nationale des races mulassières du Poitou organise des concours d’élevage dans le berceau des races Baudet du Poitou et Trait poitevin.

Dans les Deux-Sèvres, le concours de Melle aura lieu le samedi 13 juin, de 9h à 13h. Habituellement, une dizaine d’ânes Baudet du Poitou et une vingtaine de chevaux de Trait poitevins sont inscrits à ce concours. Le concours aura de nouveau lieu au boulodrome (62 rue du tapis vert) pour bénéficier d’un endroit plus ombragé pour le bien être des équidés. Une navette hippomobile gratuite sera mise en place entre la place Bujault et le lieu du concours entre 10h et 13h. Ces concours d’élevage réunissent des jeunes ânons et poulains de 1 à 3 ans, ainsi que des étalons reproducteurs et des femelles suitées de leurs poulains ou ânons, appartenant à des éleveurs de plusieurs départements. .

Boulodrome, 62 rue du tapis vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 91 31 racesmulassieresdupoitou@gmail.com

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English :

L’événement Concours départemental races mulassières du Poitou de Melle Melle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois