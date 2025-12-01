BALADE EN P’TIT TRAIN MAGIQUE DU PÈRE NOËL Chalonnes-sur-Loire

BALADE EN P’TIT TRAIN MAGIQUE DU PÈRE NOËL

1 rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23

A bord de son train magique le père noël vous guidera de Chalonnes aux montagnes d’Ardenay…

Le P’tit Train magique du père noël emmènera les petits et grands enfants pour une balade animée et contée entre Chalonnes et Chaudefonds. Lors d’une pause à mi-parcours au Domaine Marçais à Ardenay à Chaudefonds-sur-Layon, des animations vous seront proposées chants de noël, photos avec le père noël et ses lutins. Pour continuer dans l’esprit de noël des gourmandises, des chocolats chauds pour les petits et du vin chaud pour les plus grands seront servies. Le père noël embarquera ensuite les petits et les grands pour poursuivre l’aventure à bord du P’tit Train magique. .

