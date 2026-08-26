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AGENDA · Casteljaloux

Balade en Segway Casteljaloux

vendredi 28 août 2026 · Casteljaloux

Balade en Segway Casteljaloux

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Office de tourisme CLG
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Balade en Segway

Office de tourisme CLG Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 09:30:00
fin : 2026-08-28 10:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Partez à l’aventure en Segway avec Mobilboard, et baladez vous sur les chemins de Casteljaloux de façon unique et ludique.
Possibilité d’un Segway PMR.
Renseignements et inscriptions à l’Office de tourisme.   .

Office de tourisme CLG Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 

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English : Balade en Segway

L’événement Balade en Segway Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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