Exposition de photographies Enfants du Sahel Maison du Roy Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Exposition de photographies Enfants du Sahel

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-01

Enfants du Sahel de Jean-Charles PIZOLLATTO, au profit de l’association Solidarité femmes internationales .

Vernissage le vendredi 4 septembre à 17h

Enfants du Sahel de Jean-Charles PIZOLLATTO, au profit de l’association Solidarité femmes internationales .

Vernissage le vendredi 4 septembre à 17h .

Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr

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English : Exposition de photographies Enfants du Sahel

Children of the Sahel by Jean-Charles PIZOLLATTO, to benefit the organization Solidarit%E9 femmes internationales.

Opening reception on Friday, September 4, at 5 p.m.

L’événement Exposition de photographies Enfants du Sahel Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne