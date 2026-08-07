Exposition de photographies Enfants du Sahel Maison du Roy Casteljaloux
mardi 1 septembre 2026 · Maison du Roy · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Exposition de photographies Enfants du Sahel
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-01
Enfants du Sahel de Jean-Charles PIZOLLATTO, au profit de l’association Solidarité femmes internationales .
Vernissage le vendredi 4 septembre à 17h
Enfants du Sahel de Jean-Charles PIZOLLATTO, au profit de l’association Solidarité femmes internationales .
Vernissage le vendredi 4 septembre à 17h .
Maison du Roy 20 place du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 accueil@tourisme-clg.fr
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English : Exposition de photographies Enfants du Sahel
Children of the Sahel by Jean-Charles PIZOLLATTO, to benefit the organization Solidarit%E9 femmes internationales.
Opening reception on Friday, September 4, at 5 p.m.
L’événement Exposition de photographies Enfants du Sahel Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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