Balade en semi-rigide observez l’éclipse solaire depuis la mer Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Informations pratiques

Landéda

Balade en semi-rigide observez l’éclipse solaire depuis la mer

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Vivez une expérience exceptionnelle au départ de l’Aber Wrac’h à l’occasion de l’éclipse solaire. À bord d’un semi-rigide de 12 places maximum, prenez le large pour une sortie de 1h30 alliant découverte du littoral et observation d’un phénomène astronomique rare.

Loin des obstacles terrestres, profitez d’un point de vue privilégié pour admirer l’éclipse dans un cadre unique entre ciel et mer. Des lunettes d’observation spécialement adaptées seront remises à chaque participant et sont incluses dans le tarif. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94

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English :

L’événement Balade en semi-rigide observez l’éclipse solaire depuis la mer Landéda a été mis à jour le 2026-08-08 par OT PAYS DES ABERS