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Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki Landéda

Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki Landéda vendredi 15 mai 2026.

Adresse : 51 Lieu-dit Toull Treaz

Ville : 29870 Landéda

Département : Finistère

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Landéda

Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Pierre Korn chante Moustaki, salle du camping des Abers   .

51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda 29870 Finistère Bretagne  

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English : Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki

L’événement Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki Landéda a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DES ABERS

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