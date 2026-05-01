Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki Landéda
Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki Landéda vendredi 15 mai 2026.
Landéda
Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki
51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Pierre Korn chante Moustaki, salle du camping des Abers .
51 Lieu-dit Toull Treaz Landéda 29870 Finistère Bretagne
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English : Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki
L’événement Le Métèque, Pierre Korn chante Moustaki Landéda a été mis à jour le 2026-04-28 par OT PAYS DES ABERS
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