Balade en vedette observez l’éclipse solaire depuis la mer Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Informations pratiques

Landéda

Balade en vedette observez l’éclipse solaire depuis la mer

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Embarquez à bord d’une vedette au départ de l’Aber Wrac’h pour une soirée hors du commun. Cette sortie en mer de 1h30 vous permettra de profiter d’une agréable balade le long de la côte tout en observant l’éclipse solaire du 12 août dans des conditions privilégiées.

Loin du rivage, laissez-vous émerveiller par ce spectacle céleste unique. Pour profiter pleinement de l’événement en toute sécurité, des lunettes d’observation sont fournies à chaque participant et comprises dans le tarif. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94

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English :

L’événement Balade en vedette observez l’éclipse solaire depuis la mer Landéda a été mis à jour le 2026-08-08 par OT PAYS DES ABERS