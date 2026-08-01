Vivez l’éclipse solaire du 12 août… depuis la mer ! Landéda
mercredi 12 août 2026 · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Vivez l’éclipse solaire du 12 août… depuis la mer !
Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Le mercredi 12 août 2026, embarquez pour une expérience exceptionnelle au départ du port de l’Aber Wrac’h et profitez d’un spectacle naturel unique l’éclipse solaire observée en pleine mer.
Pendant 1h30 de balade, admirez l’éclipse dans un cadre privilégié tout en découvrant les magnifiques paysages de la côte.
️ Lunettes spéciales d’observation incluses dans le tarif pour chaque participant.
Deux formules au choix
L’Avel Mor (semi-rigide 12 places maximum)
35 € par personne
Île Stagadon II (grande vedette 50 places maximum)
20 € par personne
Informations pratiques
Départ Port de l’Aber Wrac’h
⏰ Embarquement 19h00
Départ 19h30
Retour 21h00
⏳ Durée 1h30
⚠️ Places limitées Réservation obligatoire
Réservations 02 98 04 74 94 ou à l’Office du Tourisme
Ne manquez pas cette occasion rare d’admirer une éclipse solaire dans un cadre exceptionnel, au cœur de la mer. Une soirée magique à partager en famille ou entre amis ! .
Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94
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English :
L’événement Vivez l’éclipse solaire du 12 août… depuis la mer ! Landéda a été mis à jour le 2026-08-07 par OT PAYS DES ABERS
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