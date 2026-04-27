Torreilles

BALADE EN TERRE D’ARTISTES À TORREILLES

Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Balade en terre d’Artistes vous invite à sa nouvelle édition.

Cette année plus de 166 artistes vous donnent rendez-vous en Pyrénées-Orientales.

Peintres, sculpteurs, céramistes, potiers, photographes… vous ouvrent les portes de leurs ateliers.

.

Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Balade en terre d?Artistes invites you to its new edition.

This year, more than 166 artists will be on hand in the Pyrénées-Orientales.

Painters, sculptors, ceramists, potters, photographers? open the doors of their studios.

L’événement BALADE EN TERRE D’ARTISTES À TORREILLES Torreilles a été mis à jour le 2026-04-27 par BIT DE TORREILLES