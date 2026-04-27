BALADE EN TERRE D’ARTISTES À TORREILLES Torreilles
BALADE EN TERRE D’ARTISTES À TORREILLES Torreilles samedi 9 mai 2026.
Torreilles
BALADE EN TERRE D’ARTISTES À TORREILLES
Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Balade en terre d’Artistes vous invite à sa nouvelle édition.
Cette année plus de 166 artistes vous donnent rendez-vous en Pyrénées-Orientales.
Peintres, sculpteurs, céramistes, potiers, photographes… vous ouvrent les portes de leurs ateliers.
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Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Balade en terre d?Artistes invites you to its new edition.
This year, more than 166 artists will be on hand in the Pyrénées-Orientales.
Painters, sculptors, ceramists, potters, photographers? open the doors of their studios.
L’événement BALADE EN TERRE D’ARTISTES À TORREILLES Torreilles a été mis à jour le 2026-04-27 par BIT DE TORREILLES
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