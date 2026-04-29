BALADE EN VILLE LES MYSTÈRES DU PORTZIC Brest
BALADE EN VILLE LES MYSTÈRES DU PORTZIC Brest dimanche 20 septembre 2026.
Brest
BALADE EN VILLE LES MYSTÈRES DU PORTZIC
La Maison Blanche Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Les Amis de la plage de Sainte-Anne-du-Portzic vous propose une balade inédite. Partez à la découverte de la vallée de Maison Blanche et plongez dans les mystères du Portzic, entre nature préservée, anecdotes locales et panoramas maritimes. Une expérience originale qui révèle un coin secret de Brest, où histoire et paysages se rencontrent au fil du chemin.
Informations pratiques
Durée 2h
Tout public
RDV à Maison Blanche
Prévoyez des chaussures de marche ! .
La Maison Blanche Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : BALADE EN VILLE LES MYSTÈRES DU PORTZIC
L’événement BALADE EN VILLE LES MYSTÈRES DU PORTZIC Brest a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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