Locmaria

Balade encadrée en Stand Up Paddle

plage des Grands Sables Locmaria Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-04

De 15h à 16h30 avec un rendez-vous 1/2h avant le début de l’horaire indiqué au local de l’école de Stand Up Paddle, parking de la plage des grands sables.

Venez découvrir différemment le littoral bellilois ! Chacune de nos sorties en Stand Up Paddle est encadrée et commentée. Découverte du patrimoine et des fortifications de la pointe du Bugul et de la pointe de Gros Rocher. Visites et accostage sur des plages secrètes, passages dans des grottes, dégustation de produits de la mer (algues et huitres sauvages) et découverte de la faune et flore marine, en fonction des marées et des conditions météorologiques.

Renseignements Grégory au 06 63 86 75 47. Réservation obligatoire. .

plage des Grands Sables Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 6 63 86 75 47

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English :

L’événement Balade encadrée en Stand Up Paddle Locmaria a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56