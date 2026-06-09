Locmaria

Initiation à la poterie japonaise Kuri-nuki et Wabi-Sabi

Kerdalidec Locmaria Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-05

L’ART JAPONAIS DE TROUVER LA BEAUTÉ DANS LA CÉRAMIQUE IMPARFAITE…

Kuri Nuki est une forme traditionnelle japonaise de modelage à la main. Le mot signifie découper, évider et cela implique de façonner l’extérieur d’un bloc d’argile solide, puis de le creuser en récipient pour créer un espace intérieur .

WABI-SABI évoque la simplicité rustique, une élégance naturelle, le calme de la nature, l’éclosion du temps, la beauté et la sérénité qui vient avec l’âge de l’objet, son usure, sa patine. C’est aussi la rouille, l’authenticité, la preuve que rien ne dure, l’impermanence.

Les bols sécheront à l’atelier. Ils seront mis au four électrique pour la 1ere cuisson, puis émaillés et recuits, toujours au four électrique, pour pouvoir les utiliser comme contenants alimentaires

Horaires 14h 16h30 ou 17h à 19h30.

Stage ouvert à partir de 2 participants de plus de 6 ans.

Inscription obligatoire au 06 83 80 93 57 (25 € d’acompte de réservation obligatoire).

Prévoir de récupérer les œuvres à la fin du séjour, Envoi postal possible (frais 18 €). .

Kerdalidec Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 6 83 80 93 57

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English :

L’événement Initiation à la poterie japonaise Kuri-nuki et Wabi-Sabi Locmaria a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56