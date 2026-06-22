Locmaria

Yoga stand up paddle

plage des Grands Sables Locmaria Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Rendez-vous à 10h.

1h30 de bien être sur l’eau en connexion avec la nature !

Encadrement avec un moniteur stand up paddle et une diplômée atha-aschtanga en yoga.

Débutant ou initié, ouvert à tous.

Sur réservation et limité à 8 personnes par session. .

plage des Grands Sables Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 6 82 04 84 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yoga stand up paddle Locmaria a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56