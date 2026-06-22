Yoga stand up paddle Locmaria
Yoga stand up paddle Locmaria dimanche 2 août 2026.
Locmaria
Yoga stand up paddle
plage des Grands Sables Locmaria Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Rendez-vous à 10h.
1h30 de bien être sur l’eau en connexion avec la nature !
Encadrement avec un moniteur stand up paddle et une diplômée atha-aschtanga en yoga.
Débutant ou initié, ouvert à tous.
Sur réservation et limité à 8 personnes par session. .
plage des Grands Sables Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 6 82 04 84 88
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English :
L’événement Yoga stand up paddle Locmaria a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56