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Yoga stand up paddle Locmaria

Yoga stand up paddle Locmaria dimanche 2 août 2026.

Adresse
plage des Grands Sables
Ville
56360 Locmaria
Département
Morbihan
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Locmaria

Yoga stand up paddle

plage des Grands Sables Locmaria Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Rendez-vous à 10h.
1h30 de bien être sur l’eau en connexion avec la nature !
Encadrement avec un moniteur stand up paddle et une diplômée atha-aschtanga en yoga.
Débutant ou initié, ouvert à tous.
Sur réservation et limité à 8 personnes par session.   .

plage des Grands Sables Locmaria 56360 Morbihan Bretagne +33 6 82 04 84 88 

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English :

L’événement Yoga stand up paddle Locmaria a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56

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