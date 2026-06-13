Balade enfant à cheval ferme de Vovady Montregard jeudi 6 août 2026.

Montregard

Balade enfant à cheval

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

9h à 17h Balade équestre enfant à la journée -prévoir son pique nique

Réservation 06 17 37 48 67

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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com

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English :

9 a.m. 5 p.m. All-day horseback riding for children please bring your own picnic lunch

Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement Balade enfant à cheval Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme