Balade enfant à cheval ferme de Vovady Montregard
Balade enfant à cheval ferme de Vovady Montregard jeudi 6 août 2026.
Montregard
Balade enfant à cheval
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 17:00:00
Date(s) :
2026-08-06
9h à 17h Balade équestre enfant à la journée -prévoir son pique nique
Réservation 06 17 37 48 67
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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
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English :
9 a.m. 5 p.m. All-day horseback riding for children please bring your own picnic lunch
Reservations: 06 17 37 48 67
L’événement Balade enfant à cheval Montregard a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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