stage équitation de travail ferme de Vovady Montregard
stage équitation de travail ferme de Vovady Montregard vendredi 31 juillet 2026.
Montregard
stage équitation de travail
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 09:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31
stage équitation de travail à partir de G2 à la ferme de Vovady. Stage journée 60€, pour les adhérents 55€ demi-journée 35€. Réservation 06 17 37 48 67
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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
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English :
Work horseback riding course for children in 2nd grade and up at the Vovady Farm. Full-day course: 60€; for members: 55€; half-day course: 35€. Reservations: 06 17 37 48 67
L’événement stage équitation de travail Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme
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