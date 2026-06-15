Stage parents/enfants ferme de Vovady Montregard
Stage parents/enfants ferme de Vovady Montregard samedi 1 août 2026.
Montregard
Stage parents/enfants
ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
le duo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Stage parents/enfantsbà la ferme de Vovady. 80€ le duo . Réservation 06 17 37 48 67
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ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19 fermedevovady@gmail.com
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English :
Parent-child workshop at Vovady Farm. €80 per pair. Reservations: 06 17 37 48 67
L’événement Stage parents/enfants Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme
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