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Stage parents/enfants ferme de Vovady Montregard

Stage parents/enfants ferme de Vovady Montregard samedi 1 août 2026.

Lieu : ferme de Vovady

Adresse : Le Marain

Ville : 43290 Montregard

Département : Haute-Loire

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 80 80 80 le duo

Montregard

Stage parents/enfants

ferme de Vovady Le Marain Montregard Haute-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

le duo

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Stage parents/enfantsbà la ferme de Vovady. 80€ le duo . Réservation 06 17 37 48 67
  .

ferme de Vovady Le Marain Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 95 14 19  fermedevovady@gmail.com

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English :

Parent-child workshop at Vovady Farm. €80 per pair. Reservations: 06 17 37 48 67

L’événement Stage parents/enfants Montregard a été mis à jour le 2026-06-15 par Haut Pays du Velay Tourisme

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