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Balade entre collègues IBM, Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT), Montpellier

Balade entre collègues IBM, Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT), Montpellier lundi 4 mai 2026.

Lieu : Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT)

Adresse : 895 Rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier

Ville : 34965 Montpellier

Département : Hérault

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Balade entre collègues IBM Lundi 4 mai, 18h00 Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT) Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00

Parcours à préciser, on vise 1h/15km à rythme cool

Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT) 895 Rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie
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