Balade entre collègues IBM, Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT), Montpellier

Balade entre collègues IBM Lundi 4 mai, 18h00 Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT) Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-04T18:00:00+02:00 – 2026-05-04T19:00:00+02:00

Parcours à préciser, on vise 1h/15km à rythme cool

Site Majoria, Parc Industriel de la Pompignane (PIT) 895 Rue de la Vieille Poste, 34000 Montpellier Montpellier 34965 Port Marianne Hérault Occitanie

Roulons ensemble pour discuter autrement !