Balade Entre gourmandises et patrimoine Châteaudun
mercredi 21 octobre 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Balade Entre gourmandises et patrimoine
Office du tourisme Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 16:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Partez à la découverte du patrimoine de Châteaudun tout en savourant une sélection de produits locaux, sucrés et salés. Une balade gourmande proposée par Grand Châteaudun Tourisme, pour allier histoire, patrimoine et plaisirs du goût.
Rendez-vous devant l’office du tourisme à 14h15.
Réservation obligatoire. .
Office du tourisme Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46
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English :
Set out to explore Châteaudun’s heritage while savoring a selection of local sweet and savory treats. A gourmet tour offered by Grand Châteaudun Tourisme, combining history, heritage, and culinary delights.
L’événement Balade Entre gourmandises et patrimoine Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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