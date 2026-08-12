Informations pratiques

Châteaudun

Balade Entre gourmandises et patrimoine

Office du tourisme Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Partez à la découverte du patrimoine de Châteaudun tout en savourant une sélection de produits locaux, sucrés et salés. Une balade gourmande proposée par Grand Châteaudun Tourisme, pour allier histoire, patrimoine et plaisirs du goût.

Rendez-vous devant l’office du tourisme à 14h15.

Réservation obligatoire. .

Office du tourisme Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46

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English :

Set out to explore Châteaudun’s heritage while savoring a selection of local sweet and savory treats. A gourmet tour offered by Grand Châteaudun Tourisme, combining history, heritage, and culinary delights.

L’événement Balade Entre gourmandises et patrimoine Châteaudun a été mis à jour le 2026-08-12 par OT GRAND CHATEAUDUN