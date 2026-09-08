Balade épique à la maison du grand site de la Camargue Gardoise, La Marette – Maison du Grand Site, Aigues-Mortes
samedi 19 septembre 2026 · La Marette - Maison du Grand Site · Aigues-Mortes
Informations pratiques
Balade épique à la maison du grand site de la Camargue Gardoise Samedi 19 septembre, 11h00 La Marette – Maison du Grand Site Gard
Entrée gratuite sur inscription, prévoir de pouvoir se restaurer sur place (fourchette de prix autour de 15€ par personne pour la restauration)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Cette année, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, partez pour une balade épique !
Au fil du sentier, assistez à des reconstitutions de combats à l’épée proposées par l’association aigues-mortaise « Les Voix des Lames » en présence de Florent Ayasse, maître d’armes, enseignant et jury aux championnats de France d’escrime artistique 2026. Les comédiens reprendront notamment de grands classiques du cinéma, mis en scène à différents endroits du parcours.
Après la balade, une initiation sera proposée aux enfants à partir de 7 ans.
Vous pourrez également profiter d’une offre de restauration sur place, avec plusieurs prestataires du territoire venus installer leurs étals.
La Marette – Maison du Grand Site Route du Môle, 30220 Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie 04 66 77 24 72 [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 76 69 79 »}]
Cette année, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une balade épique.
©Voix des Lames
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