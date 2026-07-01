Balade estivale Parc des Ilôts Sèvremont
lundi 27 juillet 2026 · Parc des Ilôts · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Balade estivale
Parc des Ilôts La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Venez-vous promener en famille pour découvrir les sentiers du Pays de Pouzauges ! Partez pour une randonnée familiale d’environ 6 km. Accueil des participants à partir de 18 h 30, puis départ à 19 h.
Profitez d’une balade organisée par l’Office de Tourisme et l’Association des Sentiers du Pays de Pouzauges.
Pour une soirée, partez pour une randonnée familiale d’environ 5 km.
Accueil des participants à partir de 18 h 30, puis départ à 19 h.
Randonnée ouverte à tous !
Un verre de l’amitié est offert par la municipalité à l’arrivée. .
Parc des Ilôts La Pommeraie sur Sèvre Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46
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English :
Come and discover the trails of the Pays de Pouzauges with the whole family! Join us for a family hike of around 6 km. Participants welcome from 6:30 p.m., departure at 7 p.m.
L’événement Balade estivale Sèvremont a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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