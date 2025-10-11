A la découverte des insectes Maison de la Vie Rurale Sèvremont
A la découverte des insectes Maison de la Vie Rurale Sèvremont samedi 18 juillet 2026.
Sèvremont
A la découverte des insectes
Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
A la découverte des insectes
Criquets, sauterelles mais aussi libellules et papillons, foisonnent dans les jardins du CPIE et les prairies alentours… Se balader, observer et apprendre à reconnaître quelques espèces, voilà le programme de cette sortie sur les insectes. .
Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com
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English :
Discovering insects
L’événement A la découverte des insectes Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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