L’été des Châteaux Logis de la Brunière Logis de la Brunière Sèvremont

Sèvremont

L’été des Châteaux Logis de la Brunière

Logis de la Brunière La Brunière Sèvremont Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à découvrir des propriétés privées du Pays de Pouzauges. La visite d’environ 1h sera suivie d’un apéritif à base de produits locaux.

Cet ancien logis dont certaines parties remontent au XIVᵉ siècle, a conservé tout le charme de l’architecture traditionnelle locale. Pierres anciennes, traces de vie seigneuriale et souvenirs du quotidien rural se dévoilent au fil d’un récit vivant, où chaque recoin raconte une époque.

La soirée se terminera autour d’un apéritif de produits locaux.

Durée de visite environ 1h .

Logis de la Brunière La Brunière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 82 46 accueil@tourisme-paysdepouzauges.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to discover private properties in the Pays de Pouzauges. The 1-hour tour will be followed by an aperitif featuring local produce.

L’événement L’été des Châteaux Logis de la Brunière Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges