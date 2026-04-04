Rendez-vous aux jardins CPIE Sèvre et Bocage Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Sèvremont

Rendez-vous aux jardins CPIE Sèvre et Bocage

Maison de la Vie Rurale La Flocellière Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des rendez-vous aux jardins, le CPIE vous propose une visite commentée de ses éco-jardins, accompagnée d’une causerie et de lectures poétiques

AU PROGRAMME

De 14h30 à 16h

Visite des jardins et dégustation des saveurs du jardin

De 16h à 17h

Les poèmes de Jean et Marcel

La visite des jardins se poursuivra par un temps convivial autour de l’arbre à poèmes.

Les poèmes de Jean et Marcel, bénévoles engagés au CPIE depuis toujours, s’installent dans les jardins.

Proverbes, citations, poèmes, des pensées qui font réfléchir, qui font sourire, et qui tout simplement transmettre une philosophie de vie respectueuse de la nature et de l’Homme.

De 17h à 19h

Les noix de la justice, rencontre avec Paul Champain, paysan vaillant.

Puis, venez écouter l’histoire de Paul Champain, paysan, né en 1935 en Vendée raconté par Cécile Delhommeau sous la forme d’un abécédaire. Après 4 années d’entretiens et d’écriture, la vie de Paul Champain prend forme dans un livre, Les noix de la justice, rencontre avec Paul Champain, paysan vaillant .

Cette causerie sera l’occasion de raconter des anecdotes, des extraits du livres à voix haute. .

Maison de la Vie Rurale La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

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English :

As part of its rendez-vous aux jardins program, the CPIE offers a guided tour of its eco-gardens, accompanied by a talk and poetry readings

L’événement Rendez-vous aux jardins CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges