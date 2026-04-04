Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Sèvremont
Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Sèvremont vendredi 26 juin 2026.
Sèvremont
Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE
La Guiche Tour Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La coupe du Monde arrive à la Guiche Tour
En partenariat avec le Sèvremont Football Club, Viens vivre les matchs de l’Équipe de France sur grand écran dans une ambiance de folie .
La Guiche Tour Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 06 05 02 jeguicheteau@guicheteau.fr
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English :
The World Cup arrives at La Guiche Tour
L’événement Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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