Sèvremont

Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE

La Guiche Tour Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La coupe du Monde arrive à la Guiche Tour

En partenariat avec le Sèvremont Football Club, Viens vivre les matchs de l’Équipe de France sur grand écran dans une ambiance de folie .

La Guiche Tour Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 06 05 02 jeguicheteau@guicheteau.fr

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English :

The World Cup arrives at La Guiche Tour

L’événement Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges